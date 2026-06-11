Почти 90% россиян заявили, что гордятся историей своей страны

Главным поводом для гордости россиян за свою страну стала ее история — этот фактор назвали 86% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в преддверии Дня России.

Также 79% назвали предметом гордости природные богатства, а 78% — культуру и искусство.

Эти пункты вышли на первый план в промежутке между 2013 и 2016 годами. Тогда же потерял позиции российский спорт — аналитики связывают это с допинговыми скандалами. Новый подъем консолидации общества начался в 2022 году, после начала СВО.

По мнению авторов опроса, спортивные достижения воспринимаются как моменты общей эмоциональной включенности страны, а исторические, такие как присоединение Крыма или начало специальной военной операции, — как гордость за отстаивание национальных интересов.

В опросе приняли участие 1600 россиян, ответы они давали по телефону.

Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал поводом для гордости россиян изменения в стране по сравнению с 1990-ми.