Лукашенко посвятил 2026 год белорусским женщинам

В Белоруссии стартовал Год женщины. Президент республики Александр Лукашенко объявил об этом в обращении к нации, опубликованном пресс-службой .

Он подвел итоги ушедшего года, поблагодарил представителей разных профессий за труд, рассказал о политическом давлении на страну. Лукашенко назвал белорусов одной семьей, пожелал пленяющей и всепоглощающей любви.

«Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано!» — сказал президент.

Предыдущий год прошел в Белоруссии под эгидой благоустройства. В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, 2026 год — единства народов.