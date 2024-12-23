Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что завидует достижениям Москвы, и восхитился городским благоустройством. Об этом сообщило БелТА .

На встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным белорусский лидер высоко отозвался о реновации жилья, а также о благоустройстве территорий.

«Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем для этого таких возможностей <…>. Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что Москва и Белоруссия планируют увеличить товарооборот до семи миллиардов долларов. Российская столица стала одним из главных партнеров республики среди российских субъектов, добавило издание.

Ранее Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на выборах на пост главы Белоруссии. Волонтеры собрали в его поддержку более двух миллионов подписей. Выборы в республике пройдут 26 января 2025 года.