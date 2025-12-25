Президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Об этом он сообщил на заседании Государственного совета, которое проходит в Кремле.

По словам главы государства, соответствующий указ уже подписан.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России», — сказал он.

Выступая перед участниками заседания в преддверии Нового года, Путин также поздравил членов Госсовета с наступающим праздником и отметил 25-летие со дня создания этого органа.

В ходе заседания президент обозначил и ключевую тему повестки — подготовку кадров для экономики. Он подчеркнул, что кадровые вопросы затрагивают все регионы и отрасли и сегодня являются фундаментальными для развития страны. Путин напомнил, что в этом году стартовала реализация 19 национальных проектов, восемь из которых направлены на обеспечение технологического лидерства России. По его словам, все нацпроекты взаимосвязаны и ориентированы на устойчивое развитие государства и укрепление его суверенитета.

Ранее Путин заявил, что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы.