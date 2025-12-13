Лукашенко попросил журналистку не задавать гадких вопросов о Трампе, Путине и Си

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме попросил журналистку американского телеканала Newsmax TV Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему «гадких вопросов» о лидерах США, России и Китая. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

«Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник — президент России. И есть очень хороший мой друг. Давних времен, еще до времен, когда он руководил государством. Это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте», — сказал Лукашенко с улыбкой, тут же уточнив, что это была шутка.

Агентство БелТА сообщило, что Ван Састерен является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, который в Минске проводил переговоры с Лукашенко.

Ранее Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия. На фоне этих договоренностей Лукашенко помиловал 123 заключенных, включая оппозиционерку Марию Колесникову, бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, а также правозащитника Алеся Беляцкого и адвоката Максима Знака.