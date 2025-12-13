Лукашенко помиловал 123 заключенных, включая оппозиционерку Марию Колесникову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключенных. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого» .

По данным канала, решение принято «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе», после отмены американских санкций против белорусской калийной отрасли.

Белорусское издание «Наша Ніва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций) сообщило, что Колесникова уже вышла на свободу и смогла связаться со своей сестрой Татьяной Хомич. Представители штаба Виктора Бабарико заявили со ссылкой на члена Координационного совета Ивана Кравцова, что Колесникова «уже не находится в Беларуси».

Освобожден также лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — руководитель правозащитного центра «Весна» (признан в Белоруссии экстремистским). Он отбывал наказание по делу об «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Кроме того, были освобождены его коллеги по центру Валентин Стефанович и Владимир Лабкович.

Информагентство Reuters уточняет, что среди помилованных — Виктор Бабарико, которого в 2021 году приговорили к 14 годам колонии по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Его сын Эдуард был осужден в 2023 году на восемь лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди помилованных — пять граждан Украины. По его словам, «благодаря активной роли США и сотрудничеству разведслужб около сотни человек, включая украинцев, возвращаются на свободу».

Также сообщается об освобождении блогера Вячеслава Папсо, активиста Ильи Князева и гражданки США Натали Бельской. К списку помилованных добавились адвокат и активист Максим Знак, член президиума Координационного совета оппозиции, а также бывшая главред TUT.BY Марина Золотова.

Помилование, объявленное 13 декабря, стало уже девятым подобным указом Лукашенко в 2025 году. В конце ноября он помиловал 31 гражданина Украины.