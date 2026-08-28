Лукашенко пообещал исполнить все обязательства перед Россией

Белоруссия намерена полностью выполнить все обязательства перед Россией, в том числе по поставкам топлива. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Москве, сообщило РИА «Новости» .

Белорусский лидер поблагодарил российскую сторону за безупречное выполнение обязательств и заверил, что у Москвы нет поводов для претензий к Минску.

По его словам, все намеченное исполняется и будет исполнено в полном объеме — от поставок топлива и продовольствия до более серьезных системных вопросов.

«Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем», — отметил Лукашенко.

Стороны также обсудили совместные проекты в авиастроении и оборонной промышленности. В субботу, 29 августа, белорусский президент встретится с российским лидером Владимиром Путиным.