Лукашенко похвастался подарком Путину
Лукашенко подарил Путину на день рождение произведение белорусских мастеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал на день рождение российскому коллеге Владимиру Путину «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Очень серьезной подарок, который создавали наши умельцы», — сказал Лукашенко в беседе с журналистами.
При этом он не стал уточнять, что именно за подарок получил Путин, отметивший 72-летие в понедельник, 7 октября. Белорусский президент предложил спросить об этом у самого именинника.
Президент России Владимир Путин накануне вечером собрал лидеров стран СНГ на неформальную частную встречу в Ново-Огареве. Также в Москве с визитом был президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Поздравили президента и главы других стран, например Реджеп Тайип Эрдоган. Он прислал российскому коллеге Владимиру Путину «турецкий подарок». Перед этим у лидеров стран состоялся разговор по телефону.