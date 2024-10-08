Лукашенко похвастался подарком Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал на день рождение российскому коллеге Владимиру Путину «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Очень серьезной подарок, который создавали наши умельцы», — сказал Лукашенко в беседе с журналистами.

При этом он не стал уточнять, что именно за подарок получил Путин, отметивший 72-летие в понедельник, 7 октября. Белорусский президент предложил спросить об этом у самого именинника.

Президент России Владимир Путин накануне вечером собрал лидеров стран СНГ на неформальную частную встречу в Ново-Огареве. Также в Москве с визитом был президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Поздравили президента и главы других стран, например Реджеп Тайип Эрдоган. Он прислал российскому коллеге Владимиру Путину «турецкий подарок». Перед этим у лидеров стран состоялся разговор по телефону.