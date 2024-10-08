Песков рассказал, как прошел вечер в день рождения Путина

Песков: Путин собрал лидеров стран СНГ в Ново-Огареве на свой день рождения

Президент России Владимир Путин вечером 7 октября, в свой день рождения, собрал лидеров стран СНГ, приехавших в Москву, на неформальную частную встречу в Ново-Огареве. Об этом рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было абсолютно частное, неформальное общение. Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что не был на этом мероприятии и не знает подробностей.

Накануне Путину исполнилось 72 года. Главы стран СНГ прибыли на заседание, которое проходит 8 октября. В частности, в Москву в понедельник прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее тепло поздравил коллегу с праздником.