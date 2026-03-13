Лукашенко подарили беременную корову для его фермы

Белорусскому лидеру решили подарить молодую телочку (нетель), которая должна растелиться в июле. Лукашенко сможет отправить ее на свою ферму.

«Тебя как зовут, красавица?» — обратился он к телочке, отметив, что в его хозяйстве для нее место найдется.

Лукашенко поблагодарил за подарок, пошутив, точно ли ее бесплатно отдают. Он пообещал, что у него корова будет хорошо содержаться. В ответ он также пообещал подарить заводу бычка.

Ранее Лукашенко поручил вице-премьеру Николаю Снопкову показать американцам, как работают рестораны «Мак.бай», или бывший «Макдональдс».