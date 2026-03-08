Лукашенко поручил показать американцам, как работает бывший McDonald’s

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову показать представителям США, как функционируют рестораны сети быстрого питания «Мак.бай». Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне — обязательно приведи их сюда. Скажи: „Пойдем в „Макдональдс“», — обратился президент к первому вице-премьеру.

Лукашенко предложил увеличить количество ресторанов не только в крупных городах, но и в районных центрах.

Александр Лукашенко пообщался с персоналом ресторана. Здесь в основном работает молодежь.

Президент спросил, изменились ли условия после смены вывески. Те, кто начинал еще с McDonald’s, отметили, что не заметили разницы.

Ранее Лукашенко поздравил женщин с наступающим 8 Марта и пообещал отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит.