Лукашенко поблагодарил США за начало снятия санкций с Белоруссии

Снятие санкций со стороны США — важное, но не основное направление работы белорусских дипломатов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с постпредом в ООН Валентином Рыбаковым.

«Спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно», — отметил глава государства.

Он добавил, что это положительно повлияет на экономику, от которой зависят жизни людей.

До этого Лукашенко встретился со спецпредставителем президента США Джоном Коулом, который объявил, что по личному указанию Дональда Трампа страна снимает ограничения с национальной авиакомпании «Белавиа».

Кроме того, глава Белого дома через посланника передал белорусскому коллеге подарок в честь прошедшего дня рождения и поздравил с победой теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open.