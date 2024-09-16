Лукашенко перед Днем народного единства помиловал еще 37 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Белорусский лидер подписал указ 16 сентября, накануне Дня народного единства. Он помиловал осужденных с хроническими заболеваниями и инвалидностью, а также людей пенсионного возраста. По данным Telegram-канала, все они раскаялись в своих преступлениях и просили дать им возможность вернуться на свободу и вести законопослушный образ жизни.
«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся», — отметили авторы публикации.
Ранее Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Большинство из них являются родителями несовершеннолетних детей.
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