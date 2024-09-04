Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом БелТА сообщила пресс-служба главы государства.

Помилованные получили шанс вернуться к нормальной жизни, работе и семье.

«Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей», — добавили в пресс-службе.

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них — родители несовершеннолетних детей. Осужденных изучила комиссия по возвращению беглых под руководством генпрокурора Андрея Шведа.

Все эти лица соблюдали обязательные условия помилования. Они подали необходимое ходатайство, признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни. Контроль за поведением помилованных обеспечит МВД.

В июле Лукашенко помиловал немца Рико Кригера, признанного виновным по шести статьям и получившего смертный приговор. Осужденный расплакался, когда узнал о решении белорусского лидера.