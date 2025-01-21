Лукашенко обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным строительство второй в стране атомной электростанции. Об этом сообщило БелТА .

«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что место возведения АЭС еще не определили, но потенциальные площадки для этой цели есть. В Белоруссии активно строится жилье с подогревом и электрическим отоплением, развивается электротранспорт. Возведение второй АЭС позволит обеспечить население этой инфраструктурой.

Лукашенко заявлял о необходимости построить вторую атомную станцию еще на прошлой неделе. По его словам, потребности в электроэнергии наблюдаются в том числе в производственной сфере.