Лукашенко обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным строительство второй в стране атомной электростанции. Об этом сообщило БелТА.
«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить», — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что место возведения АЭС еще не определили, но потенциальные площадки для этой цели есть. В Белоруссии активно строится жилье с подогревом и электрическим отоплением, развивается электротранспорт. Возведение второй АЭС позволит обеспечить население этой инфраструктурой.
Лукашенко заявлял о необходимости построить вторую атомную станцию еще на прошлой неделе. По его словам, потребности в электроэнергии наблюдаются в том числе в производственной сфере.
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