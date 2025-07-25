Лукашенко сделал шокирующее заявление о войне

Лукашенко: Белоруссия готовится к войне на всякий случай

Белорусские войска проводят подготовку к масштабным боевым действиям на случай военного конфликта. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировал «Пул первого» .

С такими словами политик обратился к журналисткам во время рабочей поездки по Минской области. Он инспектировал, как проходит уборочная кампания.

Политик призвал готовиться к разным сценариям: в случае войны, по его словам, женщины также будут задействованы, как минимум, на сборе урожая.

Одна из журналисток парировала, что надеется — война не начнется.

В ответ Лукашенко отметил, что разделяет это желание, однако государство вынуждено готовиться к различным вариантам развития событий.