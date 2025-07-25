Лукашенко сделал шокирующее заявление о войне
Лукашенко: Белоруссия готовится к войне на всякий случай
Белорусские войска проводят подготовку к масштабным боевым действиям на случай военного конфликта. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко, его процитировал «Пул первого».
С такими словами политик обратился к журналисткам во время рабочей поездки по Минской области. Он инспектировал, как проходит уборочная кампания.
Политик призвал готовиться к разным сценариям: в случае войны, по его словам, женщины также будут задействованы, как минимум, на сборе урожая.
Одна из журналисток парировала, что надеется — война не начнется.
В ответ Лукашенко отметил, что разделяет это желание, однако государство вынуждено готовиться к различным вариантам развития событий.
Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай.
Александр Лукашенко
Белорусский лидер делал похожие замечания о войне и раньше. В 2023 году Лукашенко говорил, что не хочет такого развития событий, но готов к ним, если Украина нападет на Белоруссию.
Весной 2024 года глава республики снова заявил, что Белоруссия не хочет воевать.
«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — объяснял Александр Лукашенко.