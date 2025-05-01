Лукашенко назвал созидательный труд универсальным рецептом благополучия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником Труда. Он выразил благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, которые восстанавливали страну из руин, сообщила пресс-служба главы государства.
«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство», — сказал он.
По словам Лукашенко, достижения в различных областях, включая промышленность, образование, сельское хозяйство и медицину, — это итог ежедневной работы и приверженности своему делу каждого гражданина Белоруссии.
Он пожелал всем добра, благополучия и новых достижений.
Ранее Лукашенко призвал «вцепившись зубами» держаться за историческую память.
Белорусский лидер отметил, что сейчас пытаются стереть память о победе СССР в Великой Отечественной войне, поэтому нужно опираться только на факты и действия.