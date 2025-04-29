Лукашенко призвал «вцепившись зубами» держаться за историческую память

За историческую память нужно держаться, «вцепившись зубами». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

«Мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память», — процитировало его РИА «Новости».

Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас предпринимаются попытки стереть память о победе СССР в Великой Отечественной войне. Поэтому важно продолжать усилия, чтобы сохранить эту память.

По мнению Лукашенко, для этого важно не терять бдительность и не доверять только словам. Нужно опираться на факты и действия.

В Волгограде Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как стало известно, во время форума Союзного государства введут особый режим. Некоторые дороги в центре города и на подъезде к аэропорту временно закроют.