Лукашенко лично взялся за расчистку сугробов

«Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега», — написали журналисты.

На видео глава государства убирает снег вместе с другими людьми. Среди них его сын Николай Лукашенко.

Накануне на Беларусь обрушился снегопад, который в середине дня добрался до столицы. Снег и ветер бушевали всю ночь. По сообщениям метеорологов, в некоторых местах снежный покров достиг более 40 сантиметров.

Центральную Россию накрыло снегом. Аномальные метели обрушились на Москву, Подмосковье и другие регионы. Среди них — Владимирская, Саратовская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская, Липецкая области и другие. В некоторых местах сугробы достигли полуметра.

Аэропортовые службы в Московском регионе перешли на усиленный режим работы. Расписание некоторых рейсов изменили.