Лукашенко объявил о принципиально новом этапе отношений Белоруссии и КНДР

Межгосударственные отношения Белоруссии и КНДР переходят на принципиально новый этап. Об этом на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова привело БелТА .

Он напомнил, что дружественные отношения стран зародились еще во времена СССР и никогда не прерывались.

«С большим опозданием, но переходим на новый этап», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что народы стран сближает глубокое уважение к старшему поколению, сохранение исторической памяти и патриотизм, невзирая на географическую отдаленность.

«В современных реалиях, когда сильными мира открыто нарушают нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту суверенитета и улучшение благосостояния граждан», — добавил он.

Лукашенко прибыл в столицу КНДР днем ранее, 25 марта.