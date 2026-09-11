Лукашенко анонсировал проверки армии вплоть до мобилизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о проверке боевой готовности всей армии страны вплоть до мобилизации. Об этом сообщило агентство БелТА .

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — заявил президент.

По словам главы государства, сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду. Ранее аналогичные мероприятия прошли в танковых и мотострелковых подразделениях.

Лукашенко подчеркнул, что проверки проводят по сценариям реальной войны. При этом учитывают опыт современных конфликтов. Президент отметил, что Белоруссия готовится к войне, чтобы ее не допустить.

Ранее Лукашенко заявил о возвращении в мир прямой массированной военной агрессии. По его словам, мировые лидеры больше не ограничиваются гибридным воздействием.