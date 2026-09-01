Лукашенко констатировал возвращение в мир прямой военной агрессии

«Сильные мира сего» уже не ограничиваются цветными революциями и гибридным воздействием, они перешли к прямой военной агрессии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» .

Лукашенко подчеркнул, что информационное, дипломатическое, и санкционное давление стали реалиями сегодняшнего дня, но есть и более серьезные вызовы.

«В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия», — констатировал он.

Глава Белоруссии отметил, что ШОС может ответить на вызов формированим новой архитектуры безопасности в Евразии, создавая общее пространство доверия и сотрудничества.

Ранее на заседании президент России Владимир Путин рассказал, что доля расчетов России со странами ШОС в нацвалютах в 2025 году составила 98%. Общий товарооборот с членами организации превысил 400 миллиардов долларов.