«Лучшие электоральные практики». В Совфеде высмеяли слова Байдена о покушении на Трампа

Слова президента США Джо Байдена о покушении на политика-республиканца Дональда Трампа являются примером «лучшей электоральной практики». Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале .

Он с иронией высказался о том, что Байден из-за недостатка фактов отказался назвать стрельбу на митинге в Батлере покушением на Трампа. Также глава государства пообещал провести с пострадавшим политиком телефонные переговоры.

«Лучшие электоральные практики США», — прокомментировал Клишас.

Стрельба произошла во время выступления Трампа на митинге в штате Пенсильвания. Злоумышленник открыл огонь из винтовки и пристрелил одного человека, тяжелые ранения также получили двое зрителей. Одна из пуль попала в Трампа — она задела ухо. Газета New York Post сообщила, что покушение на республиканца совершил 20-летний американец, который стрелял с крыши находившегося неподалеку производственного здания.