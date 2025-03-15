Лучше помолчать. Британии дали совет о роли в переговорах по Украине

Пушков посоветовал МИД Британии помолчать про их роль в переговорах по Украине

МИД Великобритании лучше помолчать о своей роли в переговорах об украинском кризисе, так как оно не может выдвигать никаких требований. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Полагаю, главе МИД Британии, которая в истории с урегулированием конфликта сбоку припеку, поскольку выступает против переговоров, лучше бы тихо посидеть в сторонке и помолчать. Его мнение известно заранее, оно не представляет никакого интереса. Британия в переговорах не играет никакой роли», — отметил политик.

Таким образом Пушков ответил на призыв британского МИД о прекращении огня на Украине без предварительных условий.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев также жестко ответил на предложение британцев. По его словам, они могут «засунуть свою идею».