Каллас призвала не верить в атаку ВСУ на резиденцию Путина

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала не верить заявлениям России об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом она заявила в соцсети X.

Она назвала утверждения Москвы необоснованными, а также сочла их попытками отвлечь внимание якобы с целью сорвать мирное урегулирование конфликта.

«Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания», — написала Каллас.

Ранее стало известно, что атаку на резиденцию Путина отражали на протяжении 12 часов. Общее количество сбитых дронов составило 91.