Локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Египте

Минздрав Египта: 20 человек пострадали при столкновении локомотива и поезда

В воскресенье, 13 октября, столкновение локомотива с пассажирским поездом произошло в провинции Эль-Минья в центральной части Египта. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook*.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия ранения получили как минимум 20 человек. Официальные данные о погибших при столкновении не поступали. Поезд следовал в Каир из Асуана.

На место прибыл заместитель министра здравоохранения Египта Халеда Абделя Гаффара, а также 23 машины скорой помощи.

Издание Al-Youm as-Sabia добавило, что в результате аварии на железной дороге два вагона упали в пролегающий рядом с путями водоканал. На месте работают спасатели, причины инцидента выясняются.

Два дня назад локомотив сошел с рельсов в Нижегородской области.

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