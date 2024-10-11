Локомотив сошел с рельсов в Нижегородской области

СК завел дело по факту схода локомотива в Нижегородской области

Подвижной состав сошел с рельсов в пятницу, 11 октября, в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России.

Следователи начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее крупный ущерб».

По предварительным данным, локомотив и два грузовых вагона-платформы сошли с путей станции Правдинск Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Опрокидывания подвижного состава не произошло, задержек движения поездов не было. Проводятся восстановительные работы.

«Следователи СК проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий и устанавливаю все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Ранее два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший.