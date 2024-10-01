Ливанская армия опровергла отход от границы с Израилем

Ливанские военные не отступали от израильской границы после атаки ЦАХАЛ. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV .

Информацию об отходе армии Ливана от границы с Израилем ранее опубликовало агентство Reuters. По его данным, военные оставили свои позиции вдоль южной границы Ливана с Израилем и отступили примерно на пять километров.

Представитель ливанской армии эти данные не подтвердил.

ЦАХАЛ в ночь на 1 октября объявил о начале наземной военной операции на юге Ливана. Войска при поддержке авиации и артиллерии стали проводить рейды на объекты ливанского движения «Хезболла».

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что военные готовились к этой операции последние несколько месяцев. План разработали Генштаб и Северное командование.

По данным ливанского телеканала MTV, израильские военные могут в ближайшее время взять под контроль в южном Ливане зону протяженностью в 20 километров. ЦАХАЛ начал массированно обстреливать из танков пограничную территорию.