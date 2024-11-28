Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня

Армия Ливана: Израиль несколько раз нарушил соглашение о прекращении огня

Фото: Freepik

Израильская армия несколько раз нарушила соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Ливана в социальной сети X.

«Двадцать седьмого и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз нарушил соглашение о перемирии», — заявили военные.

В пресс-службе добавили, что израильские солдаты нарушили воздушное пространство и нанесли несколько ударов по территории Ливана.

Во вторник, 26 ноября, израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня. Оно вступило в силу утром 27 ноября. По условиям сделки Израиль выведет часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролировать реализацию перемирия должны Соединенные Штаты и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов ранее назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.

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