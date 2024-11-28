Востоковед Тарасов назвал очень хрупким перемирие между Ливаном и Израилем

Перемирие, которое сейчас установилось между Израилем и Ливаном, очен хрупкое и зависит от того, как поведут себя руководители «Хезболлы». Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

По его словам, Израиль поддался давлению США и пошел на этот шаг. Но, если «Хезболла» нарушит условия перемирия, то тут же последуют ответные меры.

Эксперт подчеркнул, что также ситуацию осложняет и тот факт, что остаются неурегулированными базовые проблемы. В частности, те, что есть у Израиля с ХАМАС, и те, что есть у Израиля с «Хезболлой», подчеркнул Тарасов.