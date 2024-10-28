Литовский политик Вайткус: только предатели могут призывать к войне с Россией

Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус призвал прекратить конфронтацию с Россией. Он заявил на Rutube-канале Вальдман-LINE , что лишь враги могли призвать к обратному.

«Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя. <…> А такие призывы с марта 1922 года», — сказал он.

По мнению Вайткуса, необходимо ненасильственными методами достичь мира с Россией. Он обвинил некоторые политические силы Литвы в разыгрывании русофобской и антисемитской карт в своих интересах. Политик сказал, что к этому инструменту обратился, например, лидер партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис.

Литовские военные в октябре установили на границе с Россией оборонительные укрепления «зубы дракона». Они в комплексе с противотанковыми ежами и металлическими балками призваны остановить движение тяжелой техники.