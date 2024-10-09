Литва поставила на границе с Россией новые «зубы дракона»

Кащюнас: Литва разместила вторые оборонительные укрепления на границе с Россией

Вторые оборонительные укрепления под названием «зубы дракона» установили на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на своей странице в Facebook*.

Новые укрепления появились на объездном мосту у города Панямуне, который расположен на границе с Россией. На данном участке границы стран разделяет река Неман.

«„Зубы дракона“ дополнят железными балками, которые будут утоплены и закреплены. Литовские военные сейчас проверяют, как они могут сдерживать наступающую тяжелую технику», — уточнил Кащюнас.

По словам главы оборонного ведомства республики, «зубы дракона» планируют дополнить «железными ежами», которые закрепят в асфальте.

В первых числах сентября Литва уже устанавливала «зубы дракона» на границе с Калининградской областью, сообщал RT. Однако к концу месяца их убрали из-за нехватки оборонительных укреплений.

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