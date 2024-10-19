В случае гипотетического конфликта со странами Балтии России понадобится 10 дней, чтобы захватить Латвию и часть Литвы. Исследование провел американский Center on New Generation Warfare, который смоделировал сценарий атаки. Об этом сообщила газета Bild .

В моделировании участвовали бывшие генералы Североатлантического альянса Бен Ходжес и Филип Бридлав. При худшем раскладе НАТО потребуется до 10 дней, чтобы оказать сухопутную помощь балтийским странам с использованием пятой статьи о коллективной обороне.

Предположительно, в отражении атаки со стороны России задействуют немецкие войска. РФ сможет захватить Латвию и атаковать Литву с территории Белоруссии и Калининграда. Силы НАТО, сосредоточенные там, будут вынуждены отступить до подхода основных сил альянса. Реакция блока не будет молниеносной.

Евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани ранее уличила президента Украины Владимира Зеленского в намерении втянуть ЕС и НАТО в прямой конфликт с Россией.