Россия сможет захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней в случае конфликта

В случае гипотетического конфликта со странами Балтии России понадобится 10 дней, чтобы захватить Латвию и часть Литвы. Исследование провел американский Center on New Generation Warfare, который смоделировал сценарий атаки. Об этом сообщила газета Bild.
В моделировании участвовали бывшие генералы Североатлантического альянса Бен Ходжес и Филип Бридлав. При худшем раскладе НАТО потребуется до 10 дней, чтобы оказать сухопутную помощь балтийским странам с использованием пятой статьи о коллективной обороне.
Предположительно, в отражении атаки со стороны России задействуют немецкие войска. РФ сможет захватить Латвию и атаковать Литву с территории Белоруссии и Калининграда. Силы НАТО, сосредоточенные там, будут вынуждены отступить до подхода основных сил альянса. Реакция блока не будет молниеносной.