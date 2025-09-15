Литовских школьников начнут обучать управлению БПЛА

Школьников в Литве начнут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила французская газета Le Parisien .

По данным журналистов, учащиеся средней и старшей школы будут осваивать программирование, сборку и управление БПЛА. Программу рассчитали на четыре года. Ее подготовкой занималось Минобороны, Минобразования и местные органы власти.

Авторы материала посетили школу в городе Кедайняй, где девять ребят от 10 до 14 лет уже проходят обучение. Во время уроков они используют шлемы дополненной реальности и 3D-принтеры для создания деталей дронов.

«Можно рассчитывать, что от 10 до 15% этих школьников продолжат свое обучение в области инженерного дела», — отметил директор Литовского агентства неформального образования Валдас Янкаускас.

В конце августа Чехов стал первой площадкой в России, где для допризывников организовали курсы по управлению БПЛА.