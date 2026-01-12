«Лишь политическое заявление». В США раскритиковали план Стармера об отправке военных на Украину

Подполковник Дэвис: у Стармера нет ни плана, ни войск для отправки на Украину

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил бессмысленный план по размещению многонациональных сил на Украине. Об этом в соцсети X заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, британский премьер предлагает отправить войска, которых не существует, для обеспечения «ненастоящего» прекращения огня. Дэвис подчеркнул исключительно декларативный характер этой затеи.

«Стармер сам признает: все это лишь „политическое заявление“, и на деле нет никакого плана размещения британских войск где бы то ни было», — отметил отставной подполковник.

Он также задался вопросом о целесообразности состоявшейся встречи в Париже. Эксперт подверг резкой критике несостоятельность предложенной инициативы.

Ранее британские СМИ назвали «бредом» план Стармера по размещению королевских войск на территории Украины. По мнению британцев, этот план лишь подвергнет солдат опасности.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте