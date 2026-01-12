Подполковник Дэвис: у Стармера нет ни плана, ни войск для отправки на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил бессмысленный план по размещению многонациональных сил на Украине. Об этом в соцсети X заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, британский премьер предлагает отправить войска, которых не существует, для обеспечения «ненастоящего» прекращения огня. Дэвис подчеркнул исключительно декларативный характер этой затеи.

«Стармер сам признает: все это лишь „политическое заявление“, и на деле нет никакого плана размещения британских войск где бы то ни было», — отметил отставной подполковник.

Он также задался вопросом о целесообразности состоявшейся встречи в Париже. Эксперт подверг резкой критике несостоятельность предложенной инициативы.

Ранее британские СМИ назвали «бредом» план Стармера по размещению королевских войск на территории Украины. По мнению британцев, этот план лишь подвергнет солдат опасности.