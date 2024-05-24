Лимиты по потребкредитам в России ужесточили

ЦБ ужесточил лимиты по потребкредитам для россиян с высокой долговой нагрузкой

Центральный банк России ужесточил количественные ограничения на выдачу займов и потребительских кредитов закредитованным россиянам в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Центробанк установил макропруденциальные лимиты на третий квартал 2024 года по необеспеченным займам и кредитам Они направлены на ограничение искусственного удлинения срока кредитов и кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Эти меры помогут ограничить закредитованность граждан», — заявили в ЦБ.

На заседании в апреле Центральный банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что в случае замедления уровня инфляции во второй половине 2024 года ЦБ может пойти на плавное снижение значения ключевой ставки.

Также в ЦБ предупреждали о резком росте числа финансовых пирамид в России в 2024 году.