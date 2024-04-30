В России резко возросло количество финансовых пирамид | 360°

Деньги 30 апреля 2024, 21:18 В России резко возросло количество финансовых пирамид Центробанк: в России за 2024 год на 70% выросло количество финансовых пирамид Freepik

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Количество финансовых пирамид в России значительно выросло, за I квартал 2024 года — на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пресс-служба Центробанка сообщила ТАСС.

«На 70% больше зафиксировано интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Почти 99% привлекали деньги граждан под видом инвестиций», — рассказали в пресс-службе регулятора.

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Там добавили, что инвестиционные проекты создаются на непродолжительное время, раскручиваются в соцсетях и Telegram-каналах. Взносы принимали в рублях или криптовалюте на банковские карты физлиц. Генпрокуратура по заявлениям Банка России блокировала доступ к таким ресурсам.

Ранее финансист объяснила россиянам, как определить признаки финансовой пирамиды. Стоит обходить стороной те компании, которые обещают быстрые и легкие деньги, а также вынуждают принимать решения сиюминутно.