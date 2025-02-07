Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве. Главной темой станет ЗАЭС

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
Предположительно, главной темой разговора станет ситуация на Запорожской АЭС. В российскую делегацию входят также представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
Прошлый раунд межведомственных консультаций состоялся в начале сентября в Калининграде. Тогда Лихачев призвал МАГАТЭ адекватно оценить попытки украинских военных атаковать Курскую АЭС. Незадолго до этого Гросси побывал в Энергодаре на ротации наблюдателей международной атомной организации.
В январе глава МАГАТЭ анонсировал визиты в Россию и на Украину в ближайшие недели. Он хочет посетить не только Москву, но и Киев, и Запорожскую область.
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