Отказ Байдена от участия в предвыборной гонке назвали государственным переворотом

Миллиардер Сакс заявил о госперевороте после отказа Байдена от участия в выборах

Photo Image Press/Keystone Press Agency
Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден стал жертвой государственного переворота. Такое мнение выразил миллиардер из США Дэвид Сакс в своем аккаунте социальной сети X (бывший Twitter).

Он заявил, что Байден превратил Соединенные Штаты в банановую республику.

«И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота», — сказал Сакс.

По его мнению, Байден сполна поплатился за уголовное преследование бывшего главы Белого дома и действующего кандидата в президенты Дональда Трампа.

Накануне американский лидер заявил, что выходит из предвыборной гонки. По данным журналистов газеты Politico, он принял такое решение после разговора со своими ближайшими советниками. Речь идет о Майке Донилоне и Стиве Рикетти. Авторы материала заверили, что именно они убедили Байдена в том, что у него нет шансов на переизбрание.

Лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис похвалил президента за такой поступок. Он назвал решение Байдена героическим.

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