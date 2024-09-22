Захарова исключила завершение кризиса на Украине без учета российских интересов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о завершении украинского кризиса. Ее заявление опубликовали на сайте министерства.

«Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого урегулирования невозможнo», — заявила дипломат.

Она отметила, что украинская сторона и ее западные кураторы не думают о мире, потому что «им нужна война».

Ранее Захарова заявила, что «Саммиты мира» по Украине никак не относятся к урегулированию конфликта. Россия не станет участвовать в них. По ее словам, второе организованное Киевом мероприятие преследует ту же цель, что и раньше — это протаскивание нежизнеспособной «формулы Зеленского».