Лидеры социал-демократов в Киргизии получили тюремные сроки

Суд Первомайского района Бишкека вынес приговор двум лидерам Социал-демократической партии Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии инстанции.

Кадыр Атамбаев, сын экс-президента республики, приговорен к четырем годам лишения свободы. У него также конфискуют имущество.

Второй фигурант, лидер партии Темирлан Султанбеков, признан виновным по делу о насильственном захвате власти. Ему назначили семь лет заключения с конфискацией имущества.

В ноябре прошлого года обоих задержали вместе с водителем Эрмеком Эрматовым и еще несколькими людьми. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков после парламентских выборов. По версии МВД, они планировали захватывать административные здания, объекты силовых структур и телеканалы.

Основатель СДПК Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год. Позже его лишили статуса экс-президента и заочно приговорили к 11,5 года колонии. Сейчас он живет в Испании.