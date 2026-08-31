Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу и народ республики с Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба главы Киргизии.

Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

«Москва и Бишкек плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — отметил российский лидер.

Он выразил уверенность, что предстоящая встреча двух президентов в Бишкеке поможет укрепить взаимовыгодное сотрудничество, безопасность и стабильность на Евразийском пространстве.

Глава России пожелал всем жителям Киргизии мира и процветания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет два дня на саммите ШОС в Бишкеке. На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи с лидерами нескольких государств.