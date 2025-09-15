Лидеры ЛАГ и ОИС осудили идею о переселении палестинцев из Газы

Лидеры ОИС и ЛАГ призвали международных доноров помочь в восстановлении Газы

Лидеры стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества осудили идею о переселении палестинского народа из сектора Газа. С проектом декларации саммита арабских и исламских стран в столице Катара ознакомилось РИА «Новости».

«Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных территорий 1967 года под каким-либо предлогом», — говорится в проекте документа.

Лидеры арабских и исламских стран заявили, что необходимо реализовать план по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Причем в кратчайшие сроки.

Декларацию представят на одобрение на саммите в Дохе 15 сентября.

Кроме того, страны ЛАГ и ОИС призвали международных доноров оказать помощь в восстановлении сектора Газа.

Ранее Генассамблея ООН утвердила «Нью-Йоркскую декларацию» о создании государства Палестина, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит этого.