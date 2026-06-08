Лидеры «евротройки» говорили с Зеленским в Лондоне о дальнобойном оружии

Для продолжения военной помощи Украине западным странам придется нарастить производство перехватчиков и средств нанесения глубоких ударов. Такое заявление по итогам встречи лидеров Франции, Великобритании и Германии в Лондоне опубликовало на сайте британское правительство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились 7 июня с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит. В итоговом коммюнике они заявили, что все решения по урегулированию конфликта с Россией должны приниматься при участии европейских партнеров.

Политики «евротройки» обсудили продолжение военной помощи киевскому режиму. Для координации действий они планируют использовать предстоящий саммит G7 в Эвиан-ле-Бене, следующую встречу «Коалиции желающих» и саммит НАТО в Анкаре.

«Лидеры подчеркнули острую необходимость наращивания производства перехватчиков и совместной разработки средств противоракетной обороны и средств нанесения глубоких ударов, а также поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины», — заявили в британском правительстве.

Ранее журналисты выяснили, почему Зеленский прибыл на встречу в Лондоне с опозданием. Из-за разногласий с Польшей ему пришлось лететь через Молдавию.