Лидеры ЕС заявили о необходимости доработать мирный план США

План США по урегулированию украинского кризиса станет основой для предстоящих решений, но после необходимой доработки. Как сообщило агентство Reuters , об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров по итогам встречи на саммите G20 в ЮАР.

В документе говорится, что все 28 пунктов американского плана включают важные элементы для установления прочного и справедливого мира.

«Мы считаем, что проект является основой, которая потребует дополнительной работы», — пояснили подписанты.

Они отметили, что не изменили своего принципа, что границы не должны меняться силовым путем, а также высказали опасения о сокращении ВСУ, которые сделают Украину уязвимой для нового нападения.

Кроме того, пункты, которые касаются Европейского союза и НАТО, требуют согласия всех стран-участниц.

Заявление подписали лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Ирландии, Нидерландов, Испании и Норвегии, а также Комиссия и Совет Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил, что крайний срок принятия его плана по урегулированию украинского конфликта — 27 ноября.

Сегодня стало известно, что украинская делегация отправится в Швейцарию на переговоры с американцами для обсуждения плана Белого дома.