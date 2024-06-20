В России обнародовали документы о преступлениях серийного убийцы — нациста Эриха Густава Шарфеттера, приговоренного к 18 пожизненным срокам. В 1990 году его помиловал отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Материалы появились на сайте История.рф.

Переводом документов занималась группа ученых во главе с экспертом Российского военно-исторического общества (РВИО), руководителем проекта «Цифровая история» Егором Яковлевым.

Согласно бумагам, 1 февраля 1980 года суд в ФРГ признал Шарфеттера виновным в совершении 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Нациста приговорили к 18 пожизненным срокам.

Через 10 лет глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) решил помиловать нацистского преступника из-за его преклонного возраста.

Шарфеттер вышел из тюрьмы 30 марта 1990 года. Он умер в 1998 году в возрасте 90 лет.

Нацисты были в роду многих европейских политиков. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок носил офицерское звание в вермахте и даже получил гитлеровский крест «За военные заслуги».