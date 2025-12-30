Лидеры ЕС провели телефонные переговоры после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Европейские лидеры провели телефонные переговоры после попытки атаки киевского режима на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Лидеры ЕС провели разговор и обсудили ситуацию по Украине, после того как Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — указали в материале.

Детали беседы не раскрываются. Известно, что в ней участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что спустя сутки после атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина на радиостанции УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня», заиграл фрагмент «Лебединого озера».