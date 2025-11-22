Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по мирному плану США 24 ноября

Кошта: экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Анголе 24 ноября

Специальный саммит стран ЕС пройдет в понедельник, 24 ноября. На нем обсудят американский план по украинскому урегулированию, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине в Луанде в рамках саммита ЕС — Афросоюз в понедельник», — написал он в соцсети X.

Политик добавил, что в Европе готовы внести свой вклад для устойчивости будущего мира.

Накануне, как сообщало агентство Reuters, по итогам встречи на саммите G20 в ЮАР европейские лидеры приняли решение взять американский план за основу, однако документ потребует доработки.

За день до анонсированного саммита состоится встреча представителей ЕС, США и Украины в Женеве для обсуждения предложений по этой теме. Крайний срок принятия плана Трампа — четверг, 27 ноября.