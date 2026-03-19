Лидеры ЕС отменили пресс-конференцию с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта не стали общаться с прессой вместе с Владимиром Зеленским в Брюсселе после саммита ЕС. Об этом сообщил ТАСС .

На встрече не удалось убедить Венгрию и Словакию снять вето на выделение Украине 90 миллиардов евро на военные нужды и утверждение 20-го пакета санкций против России.

«Подход к СМИ Владимира Зеленского сегодня не планируется», — сообщили журналистам в пресс-службе Европейского совета.

Изначально пресс-конференцию анонсировали через систему трансляции институтов ЕС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупреждал, что на встречах глав МИД и Минэнерго стран Евросоюза Венгрия не одобрит 20-й пакет санкций против России и кредит Киеву на 90 миллиардов евро до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». При этом анонимный источник в Брюсселе накануне сообщил о согласовании кредита Украине в обход Венгрии.