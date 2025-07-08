Лидера серии мотогонок IRRC обвинили в незаконном пересечении границы России

Мотогонщика из Северной Ирландии Адама Маклина обвинили в незаконном пересечении границы между Россией и Финляндией. Об этом сообщила газета Iltalehti .

По информации источника, Маклин опубликовал в Instagram* фотографию с пограничным столбом, подписав ее «Однодневная поездка в Россию». Позже он удалил снимок. В ответ на запрос Iltalehti пограничная служба Финляндии сообщила, что начала расследование.

На этом участке часто ловят людей, которые быстро фотографируются на другой стороне границы. Обычно нарушителям выписывают штрафы, но в некоторых случаях наказание может составить до одного года лишения свободы.

Маклин участвует в серии мотогонок IRMC. По итогам четырех гонок сезона 2025 он лидирует в общем зачете с 70 очками.

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